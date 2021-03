Caso Perretta, Italia in Comune Ladispoli: "Silenzio di Grando sul rinvio a giudizio" - Terzo Binario News

“Noi di Italia in Comune, giovedì scorso abbiamo ricevuto la notizia del rinvio a giudizio del Vice Sindaco Perretta come tutti voi, per turbativa d’asta e gestione illecita dei rifiuti ,noi, a differenza di altri, aspetteremo la sentenza, perché crediamo necessario e responsabile sapere distinguere i ruoli, i giudizi politici non possono sostituire quelli della giustizia.

Di certo possiamo affermare che il Vice Sindaco invece di prendere atto di questo provvedimento, e da uomo delle istituzioni, porre piena fiducia nella giustizia, aspettando e dimostrando la sua innocenza, invece preferisce fare un comunicato dove definisce il rinvio come “Vicenda Assurda, vero atto di violenza, iniquo e privo di qualsiasi fondamento”, ma come ci sorprendono queste affermazioni del Vice Sindaco, altrettanto imbarazzante è il Silenzio dello stesso Sindaco Grando, che in un fatto così grave non abbia ritenuto opportuno dare delle spiegazioni ai Cittadini”

Italia in Comune

Sezione Ladispoli

Maurizio Biasetti