Caso Italia a Tavola a Ladispoli, la Innovafidi nella lista nera della Banca d'Italia - Terzo Binario News

Il massimo istituto italiano ha poi cancellato il confidi il 10 giugno 2019

Innovafidi, ovvero il confidi che doveva garantire la fidejussione da 20mila euro per conto della Seven Show Music della Tosap anticipata dal Comune di Ladispoli che poi ha citato in causa i due soggetti , è stato inserito dalla Banca d’Italia nella lista nera del settore. Anzi per la verità le liste nere sono due.

In un documento della Banca d’Italia, emerge che Innovafidi al 15 maggio 2019 venne inserito nella lista dei “soggetti segnalati per garanzie in assenza di abilitazione”. Trattandosi di un confidi minore, la legislazione risulta più stringente.

Non solo: il 10 giugno 2019 il confidi finisce nella lista dei confidi cancellati da via Nazionale.

Quindi al Comune di Ladispoli approvò lo schema di convenzione appena 5 giorni prima dell’inserimento di Innovafidi nella lista nera ma dopo, quando il soggetto ha ignorato le pec di sollecito inviate da Palazzo Falcone, dovevano intuire che qualcosa non andava.

Ora la causa intentata dinanzi al giudice civile del Tribunale di Civitavecchia che chissà se permetterà di rientrare dei 20mila euro.