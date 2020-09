Caso Cena, spiraglio per la risoluzione - Terzo Binario News

Pascucci: “Le modifiche a carico del Granarone”

“Ieri con la vicesindaca Francesca Cennerilli, su invito del Dirigente Scolastico Vincenzo Colucci, abbiamo partecipato al Consiglio di Istituto del Giovanni Cena.

Durante la riunione sono emerse soluzioni concrete che possono risolvere le difficoltà incontrate in questi primi giorni. Nello specifico è stato proposto l’utilizzo a fini didattici per due classi della secondaria dell’aula informatica e della struttura prefabbricata oggi in appoggio alla mensa e lo spostamento dei bambini della primaria negli spazi che si libereranno.

Questo richiederà una riorganizzazione del servizio mensa e il trasloco di tutte le attrezzature necessarie, attività di cui si farà carico completamente il Comune.

Questa mattina, dopo un ulteriore confronto con il Dirigente Colucci, sentiti tutti i soggetti interessati, abbiamo previsto che iniziando i lavori lunedì 28 settembre, le aule saranno pronte per lunedì 5 ottobre.

Vi terremo informati sugli sviluppi successivi.

Oltra alla Vicesindaca Francesca Cennerilli e agli uffici comunali, ci tengo a ringraziare il Dirigente Scolastico Vincenzo Colucci e le sue collaboratrici, tutto il personale scolastico coinvolto, i membri del Consiglio d’Istituto e i rappresentanti del Comitato Genitori che in queste ore hanno offerto una costruttiva collaborazione”.

Alessio Pascucci