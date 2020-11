Caso Agresti-Grando, Minasi: "Fiovo Bitti medi fra i due" - Terzo Binario News

“Per l’ennesima volta leggo delle divergenze fra la attuale amministrazione di Ladispoli e il Direttore didattico della scuola C. Melone Proff. Riccardo Agresti. La diatriba, per quanto mi ricordo, nacque allorquando questa amministrazione, in quanto, proprietaria della struttura ora denominata teatro Marco Vannini la destinò a tempo pieno ad altri usi diversi da quello scolastico.

Il comune che partecipa in buona parte al costo dei pasti ne rivendicò il diritto di usarlo in base a proprie indicazioni. Proprie indicazioni che contrastano con quanto riportato nel regolamento comunale previsto per l’utilizzo delle palestre scolastiche, locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici Art 7- Criteri di assegnazione – al di fuori dell’orario riservato alle lezioni e alle attività scolastiche, il Comune può disporre delle aule, dei locali e degli spazi esterni alla scuola al fine di realizzare attività di promozione didattica, formativa e culturale –

Non ho trovato fra i regolamenti comunali , a differenza di altre città, nessuno che preveda la determinazione dell’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni alle norme dei regolamenti altrimenti in questo caso il sindaco sarebbe stato costretto ad elevarsi una multa dato che ha affidato ad altri a tempo pieno tale struttura scolastica.

Invito l’attuale Assessore alla Pubblica Istruzione, in quanto sindacalista e abile negoziatore, e il Proff. Agresti insieme ai componenti del consiglio di istituto a incontrarsi, fosse anche per l’ennesima volta, tenendo presente una priorità il benessere dei minor che frequentano il suddetto istituto.

Saluto facendo presente che da ex giovane di 75 anni non nutro e non nutrirò alcuna volontà di candidarmi ad alcuna prossima elezione ma di cercare il meglio per chi mi è vicino”.

Gaetano Minasi