Casinò online in Italia: quanti sono e dove giocare • Terzo Binario News

Il quadro complessivo dei casinò online operanti legalmente nel territorio italiano è ricco e stratificato. Una matassa in cui talvolta è difficile districarsi, data la vastità dell’offerta e le promozioni allettanti. Ci sono comunque criteri importanti da ponderare prima di decidere a quale piattaforma iscriversi per giocare.

Nascita e sviluppo dei casinò online per i giocatori italiani

A luglio 2011 l’AAMS, oggi ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ente responsabile per il controllo del gioco d’azzardo in Italia, emanava le prime autorizzazioni necessarie per lo sbarco dei casinò in rete utilizzabili nel nostro paese. Da quel momento in avanti il settore è cresciuto molto, grazie a una diversificazione di titoli nella quale un ruolo primario è stato occupato dalle slot online, autorizzate a fine 2012. Il catalogo dei migliori casinò in rete si è sempre più ampliato nel tempo, arrivando a proporre all’utente decine di opzioni, divise tra slot e giochi di carte e da tavolo, sia nelle loro versioni classiche, sia in versioni più moderne.

Le richieste di nuove autorizzazioni per ottenere la licenza ADM , imprescindibile per fregiarsi della posizione di casinò legale in Italia, sono continue e numerose, e devono rispettare una serie di fattori. All’inizio del 2023 è possibile contare oltre 100 sale da gioco virtuali che svolgono la loro attività per i giocatori italiani, alcuni molto famosi e conosciuti, altri al momento meno noti ma desiderosi di farsi spazio nell’affollamento generale.

Su cosa riflettere per una scelta corretta

È naturale pensare che una proposta così ampia possa generare confusione, soprattutto per i neofiti. Ogni casinò cerca infatti di condurre verso di sé e successivamente fidelizzare i clienti attraverso scintillanti inviti basati su vantaggiosi bonus di benvenuto, ulteriori promozioni, tecnologie di ultima generazione , applicazioni mobili, sezioni di casinò live e giochi in costante aggiornamento ed espansione. Per non perdersi in questo mare magnum, è necessario considerare alcuni punti fermi che ogni giocatore dovrebbe ricercare per un’attività ludica sicura e piacevole.

Come prima cosa, ogni piattaforma deve esporre con chiarezza il logo dell’ADM che testimonia l’ottenimento della licenza e dunque lo status di casinò legale. In seconda battuta è bene esplorare il contenuto dei siti, per verificare che tutte le informazioni di cui si possa aver bisogno siano ottenibili con facilità. Ovviamente una strada di attrazione è poi riservata ai sopracitati bonus di benvenuto, con o senza deposito, comprensivi di requisiti di scommessa specifici, rimborsi, giri gratuiti con le slot e accrediti in denaro sul conto di gioco.

Per quanto sicuramente golosi, i bonus non devono però costituire l’unico criterio di scelta: sono da valutare con attenzione anche le modalità di gioco con dispositivi mobili, gli eventuali giochi live, i metodi di pagamento accettati dai casinò , i sistemi di crittografia indirizzati verso la protezione dei dati personali e la sicurezza dell’utente, l’efficienza del servizio clienti, la fluidità di navigazione, la presenza di titoli demo, l’equità e correttezza dei giochi e gli strumenti a disposizione per supportare il gioco responsabile.