Casette feline da Balzoo per i mici del Litorale - Terzo Binario News

Sul litorale romano arrivano le casette per i gatti.

I volontari di BALZOO – Banco Italiano Zoologico Onlus iniziano a donare casette per colonie feline dotate di ogni comfort. È un progetto realizzato da BALZOO Litorale Nord di Roma in collaborazione con la Hill’s Pet Nutrition per tutelare i felini e preservare il decoro urbano.

Ogni casetta verrà affidata ad un tutor di colonia felina che riceverà anche una fornitura di crocchette per il parziale sostentamento dei gatti presenti.

Il progetto è finalizzato a tenere pulita le città del litorale romano ed eliminare la cattiva abitudine di lasciare il cibo per strada, soprattutto a tutelare i gatti e dare loro un riparo.

Ogni casetta è stata realizzata su progettazione del Presidente di sezione locale di BALZOO, Fabio Baldi, assieme alla grande professionalità di Italia box design in Via Francesco Severi 7 – 35011 Campodarsego (PD) oltre che il fondamentale sostegno della Hill’s Pet Nutrition senza la quale il progetto non sarebbe stato possibile e che, come sempre, si impegna sulla ecostenibilità.

Tutti i volontari di BALZOO Litorale Nord di Roma, HillsVet Italia Professional e Hill’s Pet Nutrition sono molto felici di dare un AIUTO CONCRETO ai felini randagi di tutto il litorale nord di Roma.

BALZOO, FATTI E NON PAROLE!