Caserma Carabinieri di Ladispoli, lievitano i costi: aumento di circa 130mila euro - Terzo Binario News

Approvato dalla Giunta il riallineamento per modifiche apportate all’opera

Modifiche alla caserma carabinieri che costano 130m mila euro in più alla città di Ladispoli. Il massimo aggravio per il riallineamento consentito, come da bando di gara, era di poco sotto i 300mila euro.

Non è la prima volta che vengono apportate modifiche: già nel novembre 2018 era aumentata la cubatura.

Ora il sì della Giunta alla correzione dei costi, come indicato dalla delibera di giunta numero 7 del 21 gennaio, viene spiegato da una richiesta specifica della ditta che sta eseguendo l’opera su richiesta dell’Arma e approvata dall’advisor Asp Finance.

“La SARA 94, su richiesta dell’Arma dei Carabinieri, ha successivamente realizzato modifiche per la funzionalità operativa della struttura e per la riorganizzazione funzionale degli uffici, come risulta dal sopralluogo effettuato in presenza delle parti (direttore lavori, concessionario, Arma dei Carabinieri), le cui risultanze sono state comunicate al Responsabile Unico del Procedimento;

In ragione delle predette opere, il concessionario con nota prot. 43931 del 23.10.2020 ha pertanto richiesto al Comune di Ladispoli il corrispondente riallineamento dell’equilibrio economico – finanziario della concessione per un valore complessivo di Euro 121.594,27 come risultante dal computo metrico;

Il RUP del Comune di Ladispoli ha trasmesso la predetta documentazione all’Advisor per le attività di sua competenza ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità e congruità delle modifiche per la funzionalità operativa della struttura e per la riorganizzazione funzionale degli uffici realizzate dal concessionario;

In data 02.12.2020, l’Advisor ha formalizzato all’amministrazione comunale le conclusioni relative all’accertamento delle predette opere in relazione ai costi come definiti nel PEF presentato a base di gara, ritenendo ammissibile la richiesta di riallineamento per gli interventi realizzati dalla SARA 94 su richiesta

dell’Arma dei Carabinieri al costo di Euro 121.594,27.