Case Rosse, schiacciato dal muletto: morto 58enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tragedia a Case Rosse. Un operaio romano di 58 anni, durante alcune operazioni a bordo del muletto, è rimasto schiacciato dal mezzo, che si è ribaltato per cause ancora in fase di definizione. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 9,30 di mercoledì 6 maggio in via Civitacampomarano.

Sul posto la Polizia Scientifica, il medico legale e gli agenti del commissariato San Basilio. Presenti anche i Vigili del fuoco di Tivoli, che hanno delimitato la zona di intervento, per consentire agli ispettori Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) della Asl Roma 2 di svolgere le indagini di loro competenza.