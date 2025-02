Case occupate alla Massimina: 9 recuperate da Roma Capitale, 4 le denunce • Terzo Binario News

Intensificati i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, a contrasto delle occupazioni senza titolo di alloggi del patrimonio di Roma Capitale.

Gli ultimi interventi hanno riguardato alcune zone del XII Municipio, dove gli agenti del XII Gruppo Monteverde sono stati impegnati in una serie di verifiche, in particolare all’interno delle palazzine di edilizia residenziale pubblica di via Giorgio Bo, in accordo con il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative.

Dopo aver individuato nove alloggi, i cui assegnatari erano deceduti da tempo, le successive indagini hanno permesso di accertare le occupazioni da parte di persone non aventi diritto.

Tre uomini e una donna, tutti italiani, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile di proprietà pubblica e sanzionati per un importo pari a circa 21.000 euro ciascuno. Gli alloggi recuperati sono stati successivamente messi in sicurezza ed allarmati in attesa di essere assegnati agli aventi diritto.