Case Ater a Santa Marinella, l'Unione Inquilini: "Ritardo di consegna ingiustificato" • Terzo Binario News

“Sono ancora 10 le famiglie che a S.Marinella attendono di entrare nelle case di Via Elcetina che l’ ATER ha acquistato già da diversi mesi, perché non agibili; peraltro non è stata posta in opera la illuminazione, né completata l’asfaltatura nelle strade interne al complesso edilizio, né è stata installata la cabina elettrica.

Eppure i 18 appartamenti ( 8 sono stati consegnati ) sono stati ben pagati ( Euro 3.120.000,00) rispetto al prezzo di aggiudicazione all’asta (Euro 898.125,00) anche se erano da completare a cura e spesa della Aedefica Holding srl.

Va pure evidenziato che l’impegno iniziale ” consacrato” in una promessa di vendita notarile del 25.5.2022 prevedeva che i 18 appartamenti dovevano essere consegnati all’ATER entro il 31.12.2022 agibili e idonei di immediata concessione ai beneficiari iscritti nelle liste ERP.

A parte il presumibile danno erariale dovuto al ritardo ingiustificato, più grave è il danno provocato alle famiglie che hanno necessità di una casa che stanno aspettando da decenni.

L’unione Inquilini di Civitavecchia non può fare altro che denunciare alla opinione pubblica quanto sta avvenendo e sollecitare l’ATER e il Comune di Santa Marinella a procedere celermente alla consegna degli appartamenti agli aventi diritto”.

Unione Inquilini Civitavecchia.