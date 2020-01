Casalotti, ruba il portafogli da un furgone: arrestata una zingara 41enne - Terzo Binario News

Era intento a sistemare la merce sul proprio furgone quando si è accorto che il portafoglio che aveva riposto nell’abitacolo era stato rubato ed ha subito allertato il 112.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione Carabinieri di Roma Casalotti e, una volta acquisite le informazioni sull’identikit della ladra, hanno rintracciato la 41enne di origini bosniache, già nota ai militari, domiciliata presso il campo nomadi di via La Monachina, recuperando il portafoglio.

Per la donna sono subito scattate le manette ed è stata accompagnata in caserma in attesa di essere sottoposta al rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di furto aggravato.