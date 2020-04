Casalotti, prosegue la cooperazione tra Polizia locale e commercianti per aiutare famiglie in difficoltà - Terzo Binario News

Continua la collaborazione tra la Polizia Locale della Capitale, cittadini e commercianti per andare incontro a chi è più in difficoltà: mercoledì 15 aprile gli agenti del XIII Gruppo Aurelio si sono adoperati per fornire il loro supporto ai due fratelli egiziani, cuoco e autotrasportatore: dopo l’iniziativa di solidarietà della scorsa settimana hanno voluto rinnovare l’opera di bene, donando un altro carico di generi alimentari alle famiglie più bisognose.





Le pattuglie hanno organizzato al meglio e in tempi brevi la distribuzione, provvedendo a scortare il camion, contenente circa 300 chili di prodotti: frutta, verdura, pasta e latte, fino alla chiesa di S.Gemma Galgani, nel quartiere di Casalotti, dove il parroco ed alcuni volontari hanno preso in carico la merce da destinare alle case dove la crisi si fa più sentire.