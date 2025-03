Casalotti, Ponte di Nona e Nomentano: arrestato dai Falchi della Polizia un 50enne con un chilo di coca in auto • Terzo Binario News

Non solo Quarticciolo, San Basilio e Tor Bella Monaca: la lotta allo spaccio da parte della Polizia di Stato si estende a tutto il territorio della provincia.

A finire in manette, nel quartiere Casalotti, un uomo con un panetto di coca da un chilo. Nelle stesse ore, sono state messo a segno altre 2 operazioni a Ponte di Nona e Nomentano.

Le indagini a largo spettro condotte dai “Falchi” della Squadra Mobile capitolina hanno condotto gli investigatori nella periferia nord-ovest della Capitale, precisamente nell’area dove via Casal del Marmo affianca il Grande Raccordo Anulare, per una fiorente attività di spaccio presumibilmente condotta da un uomo che girava per il quartiere con una city car francese.

Proprio su via di Casal del Marmo, i falchi hanno fermato un cinquantenne romano alla guida di una piccola Citroen. L’ipotesi investigativa si è rivelata giusta: in tasca, l’uomo aveva più di mille euro in tagli da 50 e nell’auto nascondeva un panetto di cocaina dal peso di circa 1100 grammi. Per il cinquantenne è così scattato immediatamente l’arresto.

Nelle stesse ore, altri agenti della VI Sezione della Squadra Mobile hanno portato a termine due distinte operazioni antidroga:

la prima, a Ponte di Nona, si è conclusa con l’arresto di un giovane di origini ucraine che vendeva cocaina stando fermo all’entrata di un palazzo e ricevendo quindi i clienti sull’uscio. Il suo tentativo di nascondere la droga sotto ad uno scooter parcheggiato è stato subito sventato dai poliziotti.

La seconda, invece, si è sviluppata nel quartiere Nomentano, dove due ragazzi tunisini aspettavano i tossicodipendenti all’entrata di un parco pubblico. Gli stessi, quando sono stati fermati dai poliziotti, per sfuggire all’arresto, hanno spintonato gli agenti. Oltre a rispondere dei reati legati alla droga, è stata così loro contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.

In tutti e tre i singoli casi la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari le convalide delle misure adottate dalla Polizia di Stato.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.