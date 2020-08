Casal Selce, mai una gioia: torna la perdita di acqua - Terzo Binario News

Mai una gioia in via di Casal Selce. Nemmeno il tempo di esultare per l’intervento di lunedì 24 agosto che già oggi è tornata la perdita di acqua, come testimoniato da Angelo Belli, coordinatore della Lega nel Municipio XIII.

Venerdì 21 agosto la prima denuncia di Belli: “Le istituzioni sono indifferenti al problema che coinvolge i cittadini – ha detto Belli – è più di un mese che la perdita non viene riparata e così oltre allo spreco di un bene prezioso come l’acqua, c’è anche un inutile dispendio di risorse economiche pubbliche”.

Ieri i lavori: dopo 24 ore ancora disagi.