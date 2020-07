Un uomo di 63 anni è stato trovato morto in casa. L’episodio è avvento lunedì 27 luglio in via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato.

Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Roma Prenestina e il medico necroscopo. Il decesso, a quanto pare, è collegato a cause naturali.

La salma è stata affidata i familiari.