Casal Bruciato: studente fuori sede beccato con 900 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana - Terzo Binario News

In zona Casal Bruciato gli operatori della Squadra Mobile hanno arrestato un 23enne salernitano, studente fuori sede, trovato in possesso di 900 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana. L’uomo era stato segnalato da un altro ragazzo, denunciato qualche giorno prima per il possesso di circa 100 grammi di Marijuana, che aveva confermato di aver acquistato lo stupefacente dal ragazzo campano.

Quest’ultimo, dopo aver fatto accesso nella sua abitazione, si è giustificato affermando che lo stupefacente in suo possesso era di tipo “light”, privo di principio attivo drogante. A conferma delle dichiarazioni mostrava le confezioni dalle quali si evinceva quanto affermato.

Gli agenti, intuendo che poteva trattarsi di un escamotage per sottrarsi alla misura dell’arresto, ha sottoposto a sequestro il materiale rinvenuto per analizzarlo in un secondo momento.

In effetti dalle analisi quali-quantitative è emerso un valore drogante superiore ai limiti consentiti. L’uomo è stato quindi arrestato e giudicato per direttissima.