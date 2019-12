Tiburtina: protesta per riscaldamenti spenti alle case popolari, fuoco e cassonetti in strada - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Ancora proteste in zona Tiburtina, Municipio IV, per il mancato funzionamento dei riscaldamenti delle case popolari. Intorno alle 17 di venerdì 20 dicembre in via Sante Bargellini sono scese in strada una trentina di persone.

La carreggiata è stata occupata dai cassonetti, inoltre è stato acceso il fuoco. Sul posto gli agenti del commissariato Sant’Ippolito.

“I cittadini sono esasperati – ha detto Fabrizio Montanini – a breve ci sono le feste e rischiano di trovarsi al freddo. Due giorni fa è iniziata la protesta per la mancata manutenzione. Da un mese i residenti attendono l’accensione”.

Nelle settimane scorse le polemiche sul mancato funzionamento dei riscaldamenti negli alloggi popolari hanno toccato anche Casal Bruciato: giovedì 12 dicembre via Diego Angeli sono stati piazzati cassonetti sulla carreggiata e ed è stato accesso un falò in strada. Sempre in via Angeli, come comunicato dal Campidoglio, sono stati riaccesi i riscaldamenti.

La situazione però, come evidenziato dagli episodi odierni, sembra ancora da una risoluzione.

Foto Fabrizio Montanini