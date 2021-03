Casal Bruciato: il reperto archeologico "dimenticato dalle istituzioni" - Terzo Binario News

Un reperto archeologico “dimenticato dalle istituzioni” si trova tra via Carlo Alberto Cortina e via Galla Placidia. Così Stefania Martel, presidente del comitato di quartiere Casal Bruciato (segnalazioni e informazioni).

“Si chiede alla sindaca, Virginia Raggi, di prendere in carico questa situazione – ha continuato – perché è un reperto archeologico importante per il quartiere. Il reperto è nascosto tra sterpaglie e detriti, rimanendo così abbandonato a se stesso. Come Comitato richiediamo la riqualifica della area”.