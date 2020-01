Casal Bruciato: danneggia casa della madre, poi rapina bar armato di bastone con chiodo - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Prima ha danneggiato casa della madre, a cui ha chiesto soldi. Poi si è recato in farmacia, dove ha preso una siringa e una soluzione fisiologica. Infine – armato di bastone con chiodo – è entrato in un bar, dove ha consumato la rapina di pochi euro. Un 48enne pregiudicato – insieme alla compagna 42enne, anch’essa nota alle forze dell’ordine sono stati accompagnati presso il commissariato Sant’Ippolito: i due, secondo quanto appreso, sono stati arrestati. I fatti sono accaduti lunedì 13 gennaio, nella zona di Casal Bruciato.

L’uomo, dopo il colpo al bar, si è recato con la donna nuovamente in farmacia ma lì sono stati bloccati. La donna dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, l’uomo di rapina aggravata in concorso e maltrattamenti in famiglia.