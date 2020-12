Casal Bruciato: cassonetti in fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

“A qualcuno tutto quello che stiamo facendo non deve essere gradito perché anche stanotte, come purtroppo spesso accade a Casal Bruciato, alcuni cassonetti sono stati incendiati”. Lo ha detto Roberta Della Casa, delegata della sindaca Virginia Raggi nel Municipio IV ed ex presidente, in riferimento a quanto accaduto lunedì 21 dicembre intorno alle 23,30.

“Non ci fermiamo – ha continuato – per troppi anni la politica si è girata dall’altra parte lasciando spazio alla criminalità, noi invece stiamo investendo per riscattare le periferie.Più voi distruggerete e più noi ricostruiremo”.

I secchioni andati a fuoco sono stati notati in via Diego Angeli, all’altezza del civico 117 e 147. I vigili del fuoco del Tuscolano I (3/A) si sono occupati delle operazioni di spegnimento. Intanto Stefania Martel (Casal Bruciato Comitato di quartiere segnalazioni e informazioni) ha detto a Terzo Binario: “Servono più controlli, per questo abbiamo lanciato la petizione per un presidio di forze dell’ordine in zona. Subiamo furti in appartamento e furti d’auto, quest’area è abbandonata a se stessa”.

In copertina foto Facebook Ilaria C.