Ancora proteste a Casal Bruciato per i riscaldamenti spenti nelle case popolari. Una trentina di persone – intorno alle 15 di lunedì 23 dicembre- sono scese in strada, accendendo il fuoco e bloccando via Facchinetti. Sul posto gli agenti del commissariato Sant’Ippolito.

La situazione e’ sempre rimasta sotto controllo. L’arrivo dei tecnici ha poi placato gli animi.