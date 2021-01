Casa della Salute di Ladispoli paralizzata dal guasto di Fastweb - Terzo Binario News

Senza linea ieri pazienti al freddo e senza prenotazioni, effettuati solo i prelievi urgenti

“I sistemi non funzionano, impossibile prenotare”.

È successo altre volte che i pazienti della Asl Roma 4 si sentissero dire questa frase, magari dopi attese lunghe. Stavolta però la colpa non è dell’azienda ma di Fastweb, le cui linee ieri si sono interrotte a causa di un guasto a una cabina impedendo agli sportelli sanitari della Casa della Salute di funzionare.

Chi attendeva di prenotare una prestazione o di registrarsi si è beccato il freddo inutilmente.

Il guaio occorso alla compagnia telefonica è stato vastissimo, tanto da interessare utenze a Santa Marinella e Civitavecchia, oltre che nella stessa Ladispoli. Qualche avvisaglia già si era avuta giovedì notte e ieri il crollo totale. Da via Terme di Traiano, vista l’emergenza improvvisa, hanno fatto sapere che nella struttura di via Aurelia <hanno optato per la sola esecuzione dei prelievi urgenti, le cui analisi sono state dirottate sul Padre Pio di Bracciano, mentre il drive in ha potuto funzionare in quanto dotato di una linea internet propria”.

Questo dal punto di vista della Asl, ma gli utenti? Furiosi ovviamente, per la mattinata buttata e l’attesa – al freddo – inutile. <Sono arrivata intorno alle 6.15 – racconta Simona – prendendo il numero di arrivo. Alle 7 hanno aperto ma già alle 7.30 hanno comunicato dei problemi in atto, sperando di risolverli. Alle 8 hanno invitato i pazienti ad andarsene perché sarebbe stato impossibile eseguire le operazioni via terminale”. “Che cos’altro si può aggiungere – rincara la dose Enrico, anch’egli in attesa nel piazzale della Casa della Salute – se non la rabbia per una situazione assurda. Eravamo una decina, congelati. Restando distanziati avrebbero potuto magari almeno fari aspettare dentro. Io dovevo prenotare un’ecografia e mi toccherà una nuova alzataccia oltre alla richiesta di un nuovo giorno di ferie nella speranza che stavolta funzioni tutto regolarmente>.