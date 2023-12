"Cartoline da Civitavecchia", domani la presentazione del Calendario al Museo Archeologico • Terzo Binario News

La nona edizione di Cartoline Da Civitavecchia, il foto contest ideato da Port Mobility per promuovere la città ed il suo territorio, è giunta alla conclusione.

In questa edizione il tema è stato “Questione di Prospettive”; un invito a mostrare le bellezze della nostra città da un’angolazione ed un punto di vista originale ed inedito.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, che anche quest’anno ci hanno regalato tantissime emozioni.

La selezione delle 12 foto per il calendario è stata, come sempre, difficilissima. Il tema è stato la bussola che l’ha guidata, insieme alla qualità ed all’originalità fotografica e non ultimo alla pertinenza con i diversi mesi dell’anno. Infatti, l’obiettivo è pur sempre quello di realizzare un calendario che ci accompagni, mese dopo mese, nel nuovo anno.

Facciamo i complimenti a: Roberto Diottasi, Giuseppino Scotti, Massimo Galli, Patrizia Tullio, Angelo Esposito, Fabrizio Rocchetti, Tommaso Pellegrino, Adriano Grassi, Francesco Tricomi, Dario Baghini, Simone Lombi e Giordano Cozzi.

Tra i protagonisti del calendario ci sono molti punti di interesse noti, tra cui il Pirgo, il Forte Michelangelo, il Molo del Lazzaretto, le Terme Taurine e la Cattedrale mostrati però da angolazioni e punti di vista originali che conferiscono un nuovo significato ai luoghi stessi.

Tra queste, ad esempio, la suggestiva visione dark sul Forte dalla terrazza di Lungo porto Gramsci di Simone Lombi, o l’inaspettata panoramica sulla città dall’interno del Faro di Roberto Diottasi; ma anche i giochi di luce natalizi sulla Cattedrale di Giordano Cozzi, la visuale subacquea di Adriano Grassi e molto altro ancora.

LA MOSTRA AL MUSEO ARCHEOLOGICO

La presentazione del nuovo Calendario, si terrà il prossimo 15 dicembre (ore 17) al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, dove le 12 fotografie potranno essere ammirate in una cornice davvero prestigiosa.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare.

CARTOLINE DA CIVITAVECCHIA 2024: COME RICHIEDERE IL CALENDARIO

Come ogni anno, chiunque lo desideri, può richiedere una o più copie del calendario in cambio di un contributo di solidarietà per un regalo di Natale semplicemente unico. Per richiedere o prenotare una o più copie del Calendario 2024, da muro e/o da tavolo, è possibile rivolgersi a:

Associazione Onlus Stelle Nascenti : contattando direttamente il Presidente Marco Cecconello ai seguenti recapiti: Telefono: 3382776575 – e-mail: stelle_nascenti@libero.it – m.cecconello87@gmail.com

: contattando direttamente il Presidente Marco Cecconello ai seguenti recapiti: Telefono: 3382776575 – e-mail: – Croce Rossa Italiana Civitavecchia: Referente Giuliana Ruggiero, Telefono: 076623382 – e-mail: civitavecchia@cri.it

Referente Giuliana Ruggiero, Telefono: 076623382 – e-mail: Il Ponte, Centro di Solidarietà ODV: Telefono: 3288153769 – segreteria@ilpontecivitavecchia.it

Clicca per vedere le 12 fotografie del nuovo calendario: https://bit.ly/cartoline_foto2024