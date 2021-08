"Cartelli abbattuti a San Liborio" - Terzo Binario News

Intervento del Gruppo Civico Indipendente che elenca le problematiche di viabilità a Civitavecchia

“Nel portale dedicato alla segnaletica stradale, Civitavecchia Servizi Pubblici srl, corredandolo di tante belle foto, esordisce affermando che: “La segnaletica stradale orizzontale e verticale è uno degli elementi costitutivi dei percorsi stradali, fondamentale per la sicurezza della circolazione ed è pertanto necessaria una corretta gestione.

La Civitavecchia Servizi Pubblici Srl ha in gestione il servizio di segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale”. Ora, senza entrare nel merito di tale incensante affermazione, sarebbe interessante conoscere chi sia preposto a verificare in proposito anomalie varie e chi, dell’amministrazione comunale, allo stesso tempo dovrebbe verificarne il corretto operato ed il rispetto dei contratti.

Veniamo ai fatti, la foto è della rotatoria posta tra via Nuova di San Liborio e via Antica di San Liborio, ove sono chiaramente visibili abbattuti in terra oramai da numerosi giorni, due importantissimi segnali stradali, tra i quali quello di dare la precedenza. Tuttavia, questa è solo l’ultima delle anomalie accertate, a fronte di tante altre le cui segnalazioni da mesi, sono rimaste a tutt’oggi disattese e letteralmente cadute nel vuoto. E’ il caso del pericolosissimo incrocio tra la Mediana e via Benci & Gatti, ove il semaforo continua a rimanere impostato a luce gialla lampeggiante giorno e notte, nonostante la nostra proposta a favore della realizzazione di una rotatoria almeno provvisoria.

E’ il caso di via Alfieri e strada delle Molacce, ove manca la segnaletica di dare la precedenza alle intersezioni con la trafficatissima e per questo pericolosa, via Terme di Traiano. Ed è ancora il caso, della mancata realizzazione di segnaletica di dare precedenza sul parcheggio della copertura ferroviaria, ove però non si è indugiato neanche per un momento, ad apporre la segnaletica che estende anche al pomeriggio il pagamento della sosta, in un’area peraltro che, specie in inverno, già dalle 17 del pomeriggio, rimane pericolosamente al buio, sia sotto il profilo della viabilità, che sotto quello della sicurezza urbana in generale, per la possibilità del perpetrarsi, favoriti dall’oscurità, di reati alla persona ed alle cose.

Ma è anche il caso, del mancato rifacimento delle strisce pedonali su via Izzi e su gran parte della strada Mediana, come pure della mancata revisione generale di tutta la segnaletica orizzontale e verticale, del quartiere San Liborio, abbandonato a se stesso, sia riguardo il dissesto stradale, che quello dello sfalcio della vegetazione incolta ed il conseguente rischio incendi. Allora, chi controlla il controllore ed il controllore del controllore?

Sindaco, assessori preposti, ci appelliamo a voi ed alla vostra sensibilità. Possibile mai che non si presti l’attenzione dovuta al perdurare di tali gravissime situazioni di pericolo per i Cittadini ed il resto della collettività? Al Comandante della Polizia Locale ed al Dirigente del Settore Tecnico viabilità, chiediamo un intervento diretto atto a verificare quanto segnalato, adoperandosi per una celere risoluzione di tali problematiche, tornando a mettere in sicurezza i luoghi indicati”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA