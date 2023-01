Carovana della Prevenzione a Cerveteri, effettuati 96 screening senologici gratuiti e raccolti 719 euro per la Komen Italia • Terzo Binario News

Successo per la campagna dell’associazione, promossa dalla consigliera comunale Adele Prosperi insieme alla dottoressa Ilaria Bianchi; una giornata importante dedicata alla donna e all’analisi preventiva

Si è svolta nella giornata di sabato 14 gennaio in Piazza Aldo Moro a Cerveteri la giornata di prevenzione della Komen Italia, patrocinata dal Comune di Cerveteri e organizzata dalla Consigliera comunale Adele Prosperi insieme alla Dottoressa Ilaria Bianchi.

I celebri e indistinguibili mezzi della Komen, portatori di informazione e conoscenza in campo medico – scientifico, hanno infatti fatto tappa nella città Etrusca, eseguendo mammografie gratuite alle Donne tra i 40 e i 49anni, dunque fuori dagli screening regionali ed ecografie alle donne under 40.

“Una giornata che come Consigliera e Delegata, ho fortemente voluto si organizzasse a Cerveteri, per tutte le Donne e giovani ragazze della nostra città e per continuare quel percorso di informazione, sensibilizzazione e prevenzione che da tempo, prima come semplice volontaria e poi come rappresentante delle istituzioni, sto portando avanti in città – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri e Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica – in una sola giornata, sono stati realizzati 96 screening senologici completamente gratuiti per la cittadinanza, ovvero 76 mammografie e 20 ecografie.

Un risultato importante, del quale da Donna ne sono orgogliosa soprattutto per l’attenzione e la sensibilità che le mie concittadine hanno dimostrato su una tematica così importante e delicata come quella del tumore al seno. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare tutto lo staff della Komen Italia e i medici che hanno svolto gli screening in Piazza e la Dottoressa Bianchi che con grande generosità si è messa a disposizione in maniera totalmente gratuita per raccogliere le iscrizioni e fornire tutte le informazioni del caso alle tantissime persone interessate”.

“Prevenire e promuovere tutte le attività di Ricerca Scientifica è fondamentale – prosegue la Consigliera Adele Prosperi – siamo reduci a livello mondiale da due anni estremamente difficili. La crisi pandemica ha messo in seria difficoltà sia il comparto sanitario che le disponibilità economiche delle famiglie, che troppo spesso, anche per paura, hanno rinunciato a fare visite specialistiche o di controllo. Anche per questo sono così soddisfatta della giornata organizzata con la Komen Italia. Un’iniziativa, che spero si possa replicare nuovamente e possa diventare un appuntamento stabile all’interno della nostra città”.

Momento di emozione a metà mattinata per la consegna di una targa e di un omaggio floreale alla famiglia di Michaela Russo, giovane Donna di Cerveteri venuta a mancare alcuni anni fa.

“Con Ilaria abbiamo voluto dedicare questa giornata ad una giovane Donna della nostra città, Michaela Russo, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto a causa della malattia – ha concluso Adele Prosperi – la dedichiamo a lei e a tutte le Guerriere, che con forza, tenacia e coraggio, combattono la malattia. A tutte loro, da Donna e da madre, l’augurio di vincere questa dura battaglia per la vita”.

La giornata è stata inoltre occasione anche per raccogliere fondi a sostegno delle attività di prevenzione e ricerca della Komen Italia: tra vendite dei gadget e donazioni spontanee, sono stati raccolti 719Euro.