Carnevale di Viareggio 2025: Luca Cristofori, stilista e body designer made in Cna, presente alla kermesse • Terzo Binario News

Un viaggio nel tempo, un salto nell’Italia degli anni ’40, un’esplosione di creatività che ha incantato il pubblico del Carnevale di Viareggio 2025. Protagonista di questa straordinaria esperienza è Luca Cristofori, stilista e body designer di Caprarola, che con le sue creazioni ha dato un tocco unico al carro di prima categoria “Per una sana e robusta costituzione” firmato da Alessandro Avanzini (foto di Stefano Marigliani).

Per la prima volta nella storia della manifestazione, la progettazione e la realizzazione degli abiti hanno visto il coinvolgimento di realtà esterne alla Città, aprendo le porte a maestranze di eccellenza come quella del talentuoso artigiano della Tuscia.

Cristofori ha lavorato a stretto contatto con Alessandro Avanzini, autore del carro, che ha sfilato con un’imponente scenografia ispirata alla premier Giorgia Meloni. L’artigiano di Caprarola ha avuto il compito di ricreare fedelmente l’estetica prebellica attraverso costumi che richiamano l’iconografia e i canoni stilistici dell’epoca, con una ricerca minuziosa che ha trovato ispirazione nella celebre stilista Elsa Schiaparelli.

Grazie alla collaborazione con il costumista Tiziano Musetti, Cristofori ha dato vita a una collezione straordinaria che ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Spalline imbottite, tonalità di rosa shocking, pied-de-poule e materiali inediti sono stati i tratti distintivi degli oltre 160 costumi realizzati a mano, con una cura sartoriale che ha elevato il livello della rappresentazione scenica. A dimostrazione della sperimentazione artistica e tecnica che ha caratterizzato il progetto, il dettaglio delle giacche grigie dei figuranti uomini, confezionate con lo stesso materiale utilizzato per le scarpe da ginnastica.

A emergere con forza tra i costumi, le suoree il cardinale, realizzati con ironici tessuti in lattice, e la rievocazione delle Trio Lescano, accompagnate dalle note della colonna sonora curata da Ugo Bongianni, arrangiatore di Mina.

“Un’esperienza davvero stimolante, nonché un vanto per la Tuscia di avere le sue maestranze al Carnevale di Viareggio”, ha dichiarato Luca Cristofori, sottolineando l’importanza della collaborazione tra artigianato e grandi eventi culturali.

Lo stilista non è nuovo al mondo della moda e del costume, il suo percorso professionale è segnato da prestigiose esperienze nel settore dello spettacolo, dove ha saputo distinguersi per la capacità di trasformare i tessuti in opere d’arte. Il suo atelier è un punto di riferimento per la creazione di costumi teatrali, cinematografici e performativi, dimostrando come la Tuscia sia un laboratorio di creatività riconosciuto anche su palcoscenici internazionali.

A esprimere soddisfazione per questo traguardo è anche Attilio Lupidi, segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia, che commenta, “Il successo di Luca Cristofori è la dimostrazione di come la qualità dell’artigianato della Tuscia possa affermarsi in contesti di altissimo livello. Il Carnevale di Viareggio è un evento di rilevanza internazionale, e vedere un nostro artigiano tra i protagonisti è motivo di orgoglio e stimolo per tutta la categoria”.