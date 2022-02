Carnevale al Castello di Santa Severa, per un fine settimana tutti in maschera - Terzo Binario News

Tutti in maschera per il Carnevale al Castello di Santa Severa: sabato 26 e domenica 27 febbraio, dalle 11.30 alle 17 tutto il borgo sarà animato con attrazioni per bambini e bambine, truccabimbi, laboratori, archeotrekking e degustazioni. L’evento è promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, con la collaborazione della Direzione Parchi, il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

I bambini e le bambine nel fine settimana potranno gustare i dolci tipici del carnevale, si potranno truccare come il loro personaggio preferiti e scattare tante foto con le sagome di principi e principesse presenti all’interno del borgo. Inoltre, a partire dallealle ore 15, tra le stanze della misteriosa fortezza e gli spazi dei suoi grandi cortili, tante allegre mascherine saranno pronte a far trasformare i bambini. Potranno suggerire un travestimento o un costume per banchettare con gli dei dell’antichità e, soprattutto, insegneranno loro come realizzare una maschera magica e speciale per giocare in compagnia. Al termine dell’attività i bambini potranno portare a casa il manufatto realizzato a ricordo dell’esperienza vissuta.

A seguito del divertente percorso, è prevista una merenda per tutti i bambini presso gli spazi del MEDCAFE’.

Sempre sabato e domenica è previstoil consuetoappuntamento conl’Archeotrekking: attività per tutta la famiglia che, eccezionalmente per questa settimana di carnevale, si svolgerà anche di sabato. Due appuntamenti, alle 10.15 e alle 14.15 alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi. Partenza dal piazzale antistante l’ingresso del Castello.

TARIFFE:

Tante allegre mascherine attività ludico-didattica più merenda: euro 11,00 procapite (6,00 euro attività ludico-didattica + 5,00 euro merenda con dolci tipici di carnevale e succhi di frutta).

Biglietto di ingresso gratuito per i piccoli partecipanti.

Età partecipanti: bambini dai 6 ai 10 anni

Numero massimo partecipanti: 25 pax. È gradita la maschera.

Archeotrekking: € 8,00 adulti e gratuito minori di 18 anni – comprensivo di visita guidata.

Biglietto acquistabile presso il Museo del Castello di Santa Severa.

Prenotazione gratuita