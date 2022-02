Carnevale, ad Allumiere domenica torna la sfilata in maschera - Terzo Binario News

Ad Allumiere è tutto pronto per la Sfilata in maschera. Coriandoli, musica e tanta allegria, questi gli ingredienti della festa per le strade di Allumiere, promossa dal Comune di Allumiere, in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione Eureka.

“Nel primo pomeriggio di domenica 27 febbraio”, spiega il consigliere Superchi, “si darà vita alla tradizionale sfilata in maschera per le strade e le piazze principali del paese, a cui parteciperanno alcune associazioni del Paese (la banda degli “Amici della Musica”, le scuole di danza “Dance World” e “New Dance Evolution Center”) e i bambini, i veri protagonisti a cui dedichiamo questo giorno di festa. La giornata sarà animata in Piazza della Repubblica dall’Animazione Arlecchino, con diverse attività sempre rivolte ai bambini”.

“Abbiamo voluto mantenere la tradizionale festa di carnevale”, spiega il Sindaco Pasquini, “chiaramente in una versione più ridotta rispetto agli anni precedenti, ma che possa restituire un po’ di spensieratezza a grandi e piccoli. Ringraziamo per l’aiuto nella realizzazione la Proloco e Eureka e come sempre la Prociv e la CRI presenti per la gestione dell’evento”.