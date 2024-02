Carnevale 2024 a Bracciano, ecco il programma • Terzo Binario News

Arrivano i festeggiamenti per il carnevale a Bracciano, di seguito il programma e il percorso delle sfilate: domenica 4 febbraio la sfilata delle maschere partirà alle 14.30 da Piazza delle Magnolie e percorrerà via dei Lecci, via dei Tigli, Largo delle Querce, sino alla Parrocchia del Santissimo Salvatore dove farà una breve sosta.

Il percorso poi riprenderà da via delle Palme, per poi tornare a Piazza delle Magnolie e via Traversa Paolo Borsellino.

A seguire dj set e giostre per i più piccini nell’area verde antistante il Bar degli Aranci a cura dell’Associazione Commercianti di Bracciano.

Domenica 11 febbraio, la sfilata delle maschere partirà alle ore 14:30 da Piazzale dei Pasqualetti e nel suo percorso attraverserà via Garibaldi, via Trento, via A. Fausti, Piazza Roma. Da Piazza Roma il corteo di maschere e carri proseguirà per via Fausti, via Umberto I e Piazza Mazzini.

Quindi il corteo proseguirà alla volta di Piazza IV Novembre dove attenderà la sfilata musica e animazione.

Martedì 13 febbraio il programma della sfilata sarà il medesimo di Domenica.

Al termine della sfilata di Martedì Grasso il fantoccio di re Carnevale, come da tradizione, sarà dato alle fiamme e un grande falò saluterà la fine dei festeggiamenti.