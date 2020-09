Carlo Verdone oggi a Ladispoli: sale l'attesa - Terzo Binario News

Carlo Verdone – come raccontato da Terzo Binario – oggi sarà a Ladispoli. Alle 19 di venerdì 4 settembre arriverà nella cittadina tirrenica a bordo di un autobus d’epoca messo a disposizione dal Cotral, con tanto di autista in divisa anni ’80 per ricordare l’epoca del film. Ad attenderlo, nei pressi di piazza Rossellini una targa in suo onore.

L’attore e regista romano, a quarant’anni dall’uscita di “Un sacco bello” finalmente Leo (Carlo Verdone, torna alla fermata dell’autobus.

Promotori dell’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Ladispoli, Alessandra Fattoruso, presidente dell’associazione Tama’ e delegata del sindaco Grando a Eventi cinema e spettacoli, e Silvana Iaboni, sorella del produttore cinematografico Massimo. Il film “Un sacco bello” ha legato indissolubilmente il nome di Carlo Verdone alla città balneare con il personaggio dell’imbranato Leo che, che a causa dell’incontro con la turista spagnola Marisol, non riuscirà mai a prendere il pullman per Ladispoli per raggiungere la madre al mare. Le frasi “Aho sapete che ve dico? Io me ne vado che me parte pure er purman pe Ladispoli” o la risposta al portiere dell’albergo che gli suggerisce di portare con se Marisol “Ma che sei matto a Ladispoli ce sta mi’ madre ma che stai a scherza?”, sono rimaste impresse nell’immaginario collettivo.