Carlo Verdone a Ladispoli il 4 settembre - Terzo Binario News

Una targa alla fermata “della corriera” per i 40 anni di “Un Sacco Bello”

Il 4 settembre la celebrazione a Ladispoli, per una targa alla fermata “della corriera”. Protagonista Carlo Verdone che, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha rivelato l’appuntamento in programma tra poco più di un mese

. L’attore e regista romano – ieri, venerdì 24 luglio – ha festeggiato con fan e cittadini i quarant’anni di ‘Un Sacco Bello’ al Palo della Morte, in via Giovanni Conti, a Roma, dove Enzo il bullo dà appuntamento a Sergio per il viaggio con destinazione Cracovia. Una targa già c’è, in via della Lungara. Un’altra è stata inaugurata ieri, al Tufello. La terza sarà appunto quella di Ladispoli.

La cittadina – nel film del 1980 – spesso viene citata. Ora un’occasione importante, per ricordare una pellicola diventata un cult della commedia italiana