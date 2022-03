Carenza igienico sanitaria: stangata dei Carabinieri su due attività di Laurentino e Cecchignola - Terzo Binario News

Per tutto il pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur, supportati dai colleghi del NAS di Roma e del Gruppo Carabinieri Forestale, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nei quartieri Cecchignola e Laurentino 38.

Nei pressi di viale Cesare Pavese, i militari hanno sanzionato due attività di ristorazione, la prima per inosservanza delle norme sulla conservazione degli alimenti e la seconda per carenze igienico sanitarie.

Nella zona di via Francesco Sapori e via Filippo Tommaso Marinetti, i Carabinieri hanno controllato diverse attività commerciali. In quattro negozi di vicinato i militari hanno fatto scattare sanzioni amministrative per un totale di 20.000 euro in violazione della normativa relativa all’utilizzo di materiale plastico e di buste non conformi.

Nel corso del servizio i militari hanno identificato 210 persone, controllati 128 veicoli ed elevato 4 sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada.