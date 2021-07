Carenza di sangue a Civitavecchia, allarme dall'Avis - Terzo Binario News

Dopo l’impennata di donazioni per l’operazione di Alessia, all’Avis di Civitavecchia ora c’è il deserto. Frigo vuoti senza sacche di sangue, pochissime presenze alla sezione Villotti senza neanche essere arrivati ad agosto, mese critico per la raccolta di plasma.

L’allarme lo lancia il presidente Fabio Lisiola, preoccupato per il numero scarso di prenotazioni. <Siamo in una situazione emergenziale che non va presa assolutamente sotto gamba – sottolinea – tanto da dover intervenire immediatamente per far sì che le scorte di sacche non raggiungano quote sotto la soglia minima.

Nelle ultime settimane abbiamo registrato una diminuzione allarmante delle donazioni di sangue. Si tratta di una situazione ciclica, che ogni anno si riscontra in concomitanza dell’arrivo della bella stagione ma ad agosto, mai a luglio. La carenza sta generando problemi seri tanto ai pazienti che necessitano regolarmente di trasfusioni che alla difficoltà nella risposta immediata in caso di imprevisti, purtroppo in aumento esponenziale in questo periodo>.

Dall’Avis parte un appello rivolto ai volontari abituali, ai cittadini e a quanti orbitano nel territorio affinché la donazione avvenga con costanza, evitando di mancare appuntamenti in periodo di emergenza come quello estivo. <Ci si dimentica troppo spesso che gli episodi come quello di Alessia capitano ogni tanto mentre la necessità di sangue è costante, quotidiana. In quei giorni di giugno abbiamo assistito a una gara di solidarietà bellissima alla quale però non è stato dato il seguito necessario affinché le scorte fossero assicurate nei mesi successivi.

Infatti il sangue può servire a chiunque, chi sta male non va in ferie. Allora prima di partire, un passaggio alla Villotti aiuterebbe a rassicurare chi ha bisogno. Meglio ancora se con un donatore abituale venisse un amico che possa diventare donatore a sua volta per dare il via a una catena di generosità> la conclusione del presidente Lisiola.

Dall’Avis di Civitavecchia ricordano che nella sede di largo Donatori del Sangue si può donare tutti i giorni dalle 8,15 alle 10,30.