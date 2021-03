Carciofo di Ladispoli da prima serata: successo nella puntata di Striscia la Notizia - Terzo Binario News

Assessore Lazzeri: “Ho sentito Luca Sardella e anche lui era soddisfattissimo”

“Mai i dati dell’Auditel avevano suscitato tanto entusiasmo a Ladispoli. C’è grande soddisfazione per il dato raggiunto: oltre 5 milioni di telespettatori per la puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera, la media è di 5.532.000 spettatori. – spiega Francesca Lazzeri, assessore al commercio, attività produttive e comunicazione – con uno share del 20.5%, Striscia la Notizia è stata la trasmissione più vista nella fascia pre-serale di ieri, sabato 27 marzo”.

“Questa mattina ho sentito Luca Sardella e anche lui era soddisfattissimo. Durante la messa in onda del suo servizio sul nostro carciofo ci sono state punte di ascolto di 6 milioni, un dato veramente impressionante. – sottolinea l’assessore Lazzeri – Non posso che complimentarmi ancora una volta con l’azienda agricola Belardi, con Lorenzo che tutti avete visto in video e con suo padre Gianni che durante le riprese effettuate lo scorso 15 marzo era sul campo.”

“Se il palinsesto verrà confermato – conclude l’assessore al commercio e attività produttive – sabato 10 aprile saremo in onda su Rete4 con una intera puntata, questa volta di un’ora, su Ladispoli, dove tutta la Città sarà protagonista.”