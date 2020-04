Carbone in porto: Interminal Srl accoglie appello di Luciani - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

La società Interminal Srl, impresa portuale di Intergroup, operante nel Porto di Civitavecchia ex art 16 l.n.84/94, con un’esperienza trentennale specifica nella supply chain del carbone, maturata nella gestione di milioni di tonnellate di tale combustibile solido, accoglie favorevolmente ed esprime la propria condivisione all’iniziativa promossa dal Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia, Enrico Luciani.

La proposta di sbarcare in porto parte del carbone destinato al pontile in concessione ad ENEL S.p.a., rispecchia in pieno anche l’appello lanciato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, in cui viene sottolineato come il porto di Civitavecchia sia pronto e sia in grado di accogliere ogni tipologia di traffico.

Sarebbe un gesto di solidarietà per la comunità portuale e per la città da parte di ENEL ed una vera boccata d’ossigeno in questi tempi senza precedenti, per tutte le imprese specializzate che operano in questo settore e che hanno già un “know how” nella gestione di questa tipologia di prodotto.

Un’operazione che, ricordiamo, avviene già sulle banchine all’interno del Porto di Civitavecchia e che soprattutto viene effettuata in sicurezza sia dal punto di vista operativo che ambientale.

Ci aspettiamo quindi che tutte le Istituzioni, Autorità di Sistema Portuale, Regione e Comune, diano il loro fattivo contributo, per attuare in tempi celeri questa iniziativa che garantirebbe in questa difficile emergenza, il sostegno indispensabile per tutto il cluster portuale di Civitavecchia.