Carbone a Civitavecchia, martedì nuovo tavolo interministeriale • Terzo Binario News

Battilocchio: “Buona notizia, si entra nel merito delle progettualità specifiche”

“La convocazione della nuova riunione martedì 31 Ottobre del tavolo interministeriale ad hoc su Civitavecchia, nato dal provvedimento a prima firma mia e del collega D’Attis, è una buona notizia: tra l’altro, pur procedendo parallelamente come previsto dalla legge, stavolta i due tavoli territoriali saranno distinti, per iniziare ad entrare nel merito delle progettualità specifiche.

Nelle ultime settimane, in ben due occasioni, abbiamo formalmente chiesto al Ministro Urso nel corso del question time dinanzi all’Aula un impegno per individuare percorsi e risorse, assieme al territorio: siamo certi che il Governo continuerà ad accompagnare, con concretezza e azioni efficaci, questo cammino.

Il nostro territorio è impegnato nella redazione e presentazione di proposte realizzabili e sostenibili che devono avere il supporto del Governo e il sostegno della Regione che, soprattutto grazie al Presidente Francesco Rocca ed alla Vice Presidente Roberta Angelilli, sta al nostro fianco in maniera costante. Tra l’altro, giova ricordarlo, l’attenzione specifica a Civitavecchia non è lasciata alla scelta ed alla buona volontà di questo o quel rappresentante di Governo ma è prevista esplicitamente in una legge dello Stato. Sono davvero certo che questo territorio sarà all’altezza della sfida nodale che abbiamo di fronte” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, parlamentare del territorio, autore della norma di legge che ha istituito un tavolo interministeriale ad hoc per il post-carbone a Civitavecchia”.

Alessandro Battilocchio