"Caravaggio in vetrina": riproduzioni delle opere del Merisi su viale Italia a Ladispoli • Terzo Binario News

“Per rinsaldare ulteriormente il legame di Caravaggio con il territorio di Ladispoli, le vetrine del corso principale si trasformeranno in un museo a cielo aperto. In concomitanza con l’uscita del film “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido che ribadisce la tesi che il grande pittore abbia vissuto le sue ultime ore sulla spiaggia di Palo”. Nonostante il film del grande attore e regista, non ci sono documento storici che accertino la sua morte a Ladispoli, storiograficamente individuata a Porto Ercole.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che dal 7 al 14 novembre si svolgerà l’iniziativa “Caravaggio in vetrina”, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti di viale Italia e traverse limitrofe.

“Il progetto – prosegue Grando – sostenuto dall’assessore alla cultura, Margherita Frappa, dall’assessore alle attività produttive, Stefano Foschi e coordinato dalla delegata all’arte, Felicia Caggianelli, prevede una settimana di esposizione delle copie museali di Caravaggio nelle attività commerciali che hanno gratuitamente aderito all’iniziativa. Dipinti realizzati da artisti locali che da tempo spiccano per il loro talento nel riprodurre i capolavori di Michelangelo Merisi. Passeggiare sul corso principale di Ladispoli sarà come camminare in un museo ed essere incantanti ammirando le splendide vetrine allestite dagli esercenti, impreziosite dalle opere di Caravaggio. Ringraziamo i commercianti che hanno aderito al progetto, chi volesse partecipare ha ancora tempo per contattare l’assessorato alle attività produttive. Stesso discorso per i pittori specializzati nella riproduzione dei dipinti di Caravaggio che volessero esporre i loro lavori”.

Il progetto “Caravaggio in vetrina” era stato avviato in via sperimentale dalla precedente amministrazione, ottenendo un grande successo. Si era poi interrotto per la pandemia.