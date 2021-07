Caravaggio, i 450 anni festeggiati con il busto di Ladispoli - Terzo Binario News

Il maestro Sergio Bonafaccia evoca la ricorrenza della nascita del Maestro: Morto a Marina di Palo anche secondo Michele Placido”

“Michelangelo Merisi e Ladispoli sono in una relazione così stretta che il Maestro a Palo c’è morto, dove è installato il busto che ho realizzato”.

Il maestro Sergio Bonafaccia celebra così i 450 anni dalla nascita di Caravaggio con l’opera che lui stesso ha realizzato.

“Non c’è modo migliore per celebrare il Maestro se non con un busto unico al mondo. Nessuno infatti ne ha mai realizzato uno prima di adesso. Ed è bellissimo, nel 450esimo anniversario dalla nascita, che si trovi dove secondo me e Michele Placido, che ha realizzato il docufilm con protagonista Riccardo Scamarcio ‘L’ombra di Caravaggio’, è morto ovvero a Marina di Palo”.