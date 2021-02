Capodoglio Salvatore è fedele a Ischia - Terzo Binario News

Capodoglio Salvatore avvistato sabato dal team di Oceanomare Delphis nell’ambito della campagna invernale sostenuta dall’area marina protetta: era già stato fotografato nel 2009 e nel 2019.

Salvatore nel Regno di Nettuno

Al capodoglio Salvatore piace l’area marina protetta Regno di Nettuno. Riavvistato sabato scorso tra Ischia e Ventotene il cetaceo già fotografato nel maggio del 2009 e “ricatturato” dieci anni dopo, nel luglio del 2019.

Regno di Nettuno: biodiversità e capodoglio

Una notizia positiva per la biodiversità del mare campano. In particolare, per la zona pelagica del Regno di Nettuno, crocevia di sette specie diverse di cetacei.

L’avvistamento porta la firma dei ricercatori di Oceanomare Delphis nell’ambito della campagna di monitoraggio invernale dei cetacei sostenuta dell’ente. “L’avvistamento, sulla batimetrica dei 1000 metri a sud-ovest dell’isola – spiega la cetologa Barbara Mussi, presidente di Oceanomare Delphis – rappresenta il primo incontro con questo animale nei mesi invernali e ne conferma la fedeltà alle acque di Ischia”.

Brunone campione di fedeltà

Il campione di fedeltà resta il capodoglio Brunone: 16 anni di incontri nelle acque di Ischia. “Siamo orgogliosi di proteggere e raccontare un patrimonio simile. – spiega il direttore del Regno di Nettuno, Antonino Miccio – è possibile assistere a straordinari spettacoli della natura. Abbiamo il dovere di tutelarli con competenza e passione. Possono aiutarci a

promuovere un turismo sempre più sostenibile”.

Il monitoraggio fino ad aprile

Le uscite di monitoraggio proseguiranno fino ad aprile a bordo di Jean Gab, il cutter storico dell’associazione attrezzato per la ricerca sui cetacei, dotato di una strumentazione acustica realizzata da CIBRA (Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerca Ambientale dell’Università di Pavia), in grado di sentire i capodogli a 15 chilometri di distanza.

I rilevamenti acustici effettuati e capodoglio

Nelle prime sette uscite invernali, iniziate a gennaio, a referto ci sono 21 rilevamenti acustici, 5 di capodoglio e 16 di delfini, e 12 avvistamenti, 8 di stenella striata (Stenella coeruleoalba), 2 di capodoglio (Physeter macrocephalus) e 2 di tartaruga (Caretta caretta).