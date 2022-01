Capodanno con quasi 8mila positivi nel Lazio e 15 decessi, a Roma oltre 4600 contagi - Terzo Binario News

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 36.248 TAMPONI, SI REGISTRANO 7.993 NUOVI CASI POSITIVI (-4.352), SONO 15 I DECESSI (+9), 1.173 I RICOVERATI (+19), 152 LE TERAPIE INTENSIVE (-1) E +1.058 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 22%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 4.631. DA DOMANI ANDREMO IN ZONA GIALLA.

OCCORRE PRUDENZA E RISPETTO DELLE REGOLE E CORRERE CON LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE.

SIAMO AL 90,5% DI SECONDE DOSI OVER 12 ANNI, LA FASCIA 5-11 ANNI HA SUPERATO IL 10% CON CIRCA 40 MILA SOMMINISTRAZIONI. LA FASCIA 12-19 ANNI E’ ALL’80% CON OLTRE 341 MILA SOMMINISTRAZIONI.

CON LE TERZE DOSI ABBIAMO SUPERATO IL 42% DEGLI ADULTI CON OLTRE 2 MLN DI SOMMINISTRAZIONI EFFETTUATE.

NELLA PROSSIMA SETTIMANA ATTESO L’ARRIVO DEL FARMACO ANTICORPI MONOCLONALI PER VIA ORALE. LE MODALITA’ DI RECLUTAMENTO E I CENTRI PRESCRITTORI SONO I MEDESIMI DEGLI ANTICORPI AD INFUSIONE.* SCUOLE: LO STRUMENTO PRINCIPALE E’ IL VACCINO E INVITIAMO A NON RITARDARE LA SOMMINISTRAZIONE. IL VACCINO E’ L’UNICA ARMA PER CONSENTIRE IN SICUREZZA L’ATTIVITA’ SCOLASTICA.VERRA’ POTENZIATO IL CONTACT TRACING CON LE EQUIPE ANTI-COVID DEDICATE E CON L’AUSILIO ANCHE DI 19 TEAM MESSI A DISPOSIZIONE DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE CHE ANDRANNO PRESSO DRIVE-IN APPOSITAMENTE DEDICATI.* OPEN DAY: open day per dosi booster oggi (fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti.* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* 2 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 1.619 ricoveri in meno in area medica, 163 in meno in terapia intensiva e 9 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.* Nel Lazio superata quota 11 milioni di somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo oltre il 42% della popolazione adulta. Superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 170 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 360 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.972 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. *** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. * Asl Roma 1: sono 1.481 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 2.267 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 883 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 362 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 1.685 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 1.215 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 153 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 630 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 153 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 279 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.