Capodanno a Roma, oltre 300 interventi della Municipale • Terzo Binario News

Bagno di una turista francese 22enne a Fontana di Trevi: sanzionata

Sono stati oltre 300 gli interventi della Polizia Locale nella notte di Capodanno.

Il Comando Generale ha predisposto un piano speciale di controlli, con oltre 1300 agenti in strada tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, coordinati dal nuovo Comandante Generale del Corpo, dott. Mario De Sclavis.

Le pattuglie hanno presidiato le principali piazze e ponti della città, il Lungotevere e i varchi di chiusura delle strade interessate dal maggiore afflusso di pedoni per assistere agli spettacoli di fine anno, tra cui il concerto svoltosi a Circo Massimo.

A mezzanotte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato presso la Centrale Operativa “Lupa” per augurare a tutto il personale in servizio un felice anno nuovo.

Tra gli interventi della notte gli agenti hanno prestato soccorso ad alcuni giovani in piazza Marconi, a Campo de Fiori e ad un uomo di 50 anni, in piazza della Rovere, per malesseri presumibilmente dovuti all’alcool. Intorno all’1.00 del mattino le pattuglie di presidio a P.zza di Trevi hanno fatto uscire una ragazza dall’interno della Fontana. La giovane, di 22 anni, una turista di nazionalità francese, è stata sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.