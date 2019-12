Capodanno a Roma: musei aperti e mostre, ecco cosa fare - Terzo Binario News

Mercoledì 1 gennaio, per la Festa di Roma, saranno eccezionalmente aperti,

dalle ore 14 alle 20 (ultimo ingresso alle 19), i Musei Capitolini, i Mercati di

Traiano, il Museo dell’Ara Pacis e il Museo di Roma Palazzo Braschi.

Il biglietto di ingresso ai Musei Civici e alle mostre in essi ospitate, sarà a

tariffazione ordinaria, gratuito per i possessori di MIC Card, ad esclusione

delle mostre “C’era una volta Sergio Leone” al Museo dell’Ara Pacis, e

“Canova. Eterna bellezza” al Museo di Roma Palazzo Braschi, per le quali i

possessori della MIC Card potranno beneficiare del biglietto ridotto.

Fino al 6 gennaio la mostra Canova. Eterna bellezza sarà aperta straordinariamente in orario serale (ore 19- 22) mentre al Teatro dell’Opera martedì 31 dicembre alle 18, con repliche fino all’8 gennaio 2020, Il Lago dei Cigni balletto in un prologo e 4 atti, con musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij e la coreografia di Benjamin Pech.

All’Auditorium Parco della Musica Per festeggiare la notte dell’ultimo dell’anno, martedì 31 alle 21.30 in Sala santa Cecilia Gigi Proietti torna con il suo amatissimo spettacolo Cavalli di Battaglia. Il nuovo anno inizia in compagnia di Nicola Piovani con la musica è pericolosa sul palco mercoledì 1 e giovedì 2 gennaio.