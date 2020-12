Capodanno 2020-2021: cosa fare e cosa no - Terzo Binario News

Lo spiega in sintesi il sindaco Pascucci

“Oggi è un GIORNO ROSSO. In molti mi state chiedendo cosa si possa fare. COME IN TUTTI I GIORNI ROSSI è comunque possibile spostarsi ma rispettando TUTTE le seguenti 7 REGOLE:

ci si può spostare soltanto DALLE 5 DI MATTINA di oggi FINO ALLE 22; si può fare UN SOLO SPOSTAMENTO al giorno (quindi potete andare soltanto in una casa); si può andare soltanto IN UNA ABITAZIONE PRIVATA (no alberghi, strutture varie, etc.); si può andare IN QUALUNQUE COMUNE DEL LAZIO (anche nei capoluoghi di provincia) ma SOLTANTO VERSO UN’ABITAZIONE PRIVATA (vedi punto precedente); NON È CONSENTITO USCIRE DALLA REGIONE; nella macchina durante lo spostamento possono esserci SOLTANTO DUE PERSONE (fanno eccezione i minori di 14 anni e le persone con disabilità); nelle abitazioni dove vi recherete ci possono essere SOLTANTO I MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE PIÙ UN MASSIMO DI DUE PERSONE ESTERNE (i minori di 14 anni e le persone con disabilità non contano).

ATTENZIONE: DOMANI MATTINA, VENERDÌ 1 GENNAIO 2021, IL COPRIFUOCO TERMINA ALLE 7 DI MATTINA (e non alle 5 come negli altri giorni).

Spero che sia più chiaro”.

Alessio Pascucci