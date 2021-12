Capitaneria di porto, al nuovo comandante gli auguri del sindaco di Montalto - Terzo Binario News

Il sindaco di Montalto di Castro, Enzo Caci, ci tiene ad augurare buon lavoro al nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Direttore Marittimo della Regione Lazio C.V. (CP) Filippo Marini, insediatosi di recente al Comando della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Dal primo cittadio di Montalto arrrivano naturalmente i ringraziamenti al comandante uscente, il C.V. (CP) Francesco Tomas per i progetti portati avanti. “Tra cui – ricorda Caci – anche la richiesta al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per l’elevazione della Delegazione di Spiaggia di Montalto ad Ufficio Locale Marittimo. Al Comandante Filippo Marini i miei migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio del nostro territorio”.