Caos nella Lega di Anguillara, il commissario Stefoni: "Parlano pseudo referenti senza titolo" - Terzo Binario News

“Apprendo solo ora di un comunicato diffuso da alcuni organi di stampa da parte di uno pseudo referente della Lega per il comune di Anguillara sabazia, il quale si è imprudentemente lanciato in dichiarazioni inerenti alla scelta del candidato Sindaco senza averne nessun titolo e nessuna condivisione con il partito a tutti i livelli. È bene ricordare che dal 18 Febbraio 2020 il coordinatore della Lega ad Anguillara è stato rimosso dalla carica di responsabile e contestualmente è stato azzerato ogni direttivo passando di fatto ad una gestione commissariale del partito della Lega sul territorio.

Da allora è in costruzione un progetto dell’unità del centrodestra che e, a tutt’oggi, stiamo lavorando alla condivisione di un candidato di sintesi che possa governare il comune dì Anguillara con competenza ed autorevolezza.

Sono già diversi mesi che, con fatica, determinazione e con ottimi risultati, l’intero centrodestra ha strutturato un tavolo sia a livello locale che provinciale, da cui sta nascendo un nuovo ed importante progetto politico.

Sono sicuro che gli “alleati” del centrodestra non abbiano interpretato queste “esuberanti iniziative epistolari” di soggetti di Pirandelliana memoria come una chiusura politica da parte della Lega, ma era giusto da parte mia precisare il “non ruolo” dell’autore della nota d’azzardo.

Invito dunque gli amici del centrodestra a proseguire alacremente con la condivisione dei punti programmatici politici che sono le solide fondamenta per portare il centrodestra unito alle prossime amministrative, dopo un devastante periodo di immobilismo causato da un’amministrazione evidentemente incapace di governare una città come Anguillara.

Infine ‘Diffidiamo le testate a pubblicare dichiarazioni a nome e per conto della Lega Salvini premier che provengono da personaggi in cerca di autore che non hanno né titolo ne tantomeno alcuna carica istituzionale’”.

Così Fabio Stefoni, commissario della Lega Salvini Premier-Anguillara Sabazia.