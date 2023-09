Caos Ferrovie Regionali, interviene Marietta Tidei (Iv) • Terzo Binario News

“Dall’inizio di settembre le principali linee ferroviarie regionali sono nel completo caos, con la cancellazione quotidiana del 70% delle corse, per non meglio specificati problemi strutturali, causando disagi gravissimi a migliaia di pendolari”, dichiara la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“Su problematiche che si conoscevano da giugno e sulle quali non è mai stata fatta la necessaria chiarezza, Ferrovie dello Stato per oltre tre mesi non è intervenuta per trovare soluzioni adeguate limitandosi, all’inizio del mese e con il ritorno al lavoro e le aperture delle scuole, a cancellare quotidianamente centinaia di corse, in particolare sulle linee FL1, FL3 e FL4 e parzialmente sulla FL2”, prosegue la Tidei.

“Ferrovie dello Stato e l’assessore Ghera avevano rassicurato tre mesi fa sindaci, amministratori e comitati che a partire dal 4 settembre tutte le problematiche sarebbero state risolte.

Nulla invece è stato fatto e, elemento che rappresenta un’aggravante, non è stato predisposto alcun servizio alternativo con bus e pullman per alleviare in parte i disagi dei cittadini. A questo punto è urgente e doveroso che FS e Regione Lazio trovino rapidamente soluzioni adeguate, che informino in modo trasparente su come sarà erogato il servizio nei prossimi mesi e che predispongano il rimborso dell’abbonamento di settembre ai pendolari”,

conclude Marietta Tidei.