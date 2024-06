Caos al consiglio, l'opposizione esce: "Augello è incapace di gestire l'aula" • Terzo Binario News

È in corso l’assise sui rifiuti ma in cinque abbandonano la seduta: sono la Mollica Graziano, Cervo, la Ciarlantini, Garau e Pascucci

Spaccatura profonda in consiglio comunale.

Poco fa, dopo l’appello nominale, il consigliere Roberto Garau ha letto la sua dichiarazione sottoscritta anche da Daniela Ciarlantini, Amelia Mollica Graziano, Ferdinando Cervo e Alessio Pascucci e hanno abbandonato la seduta, dedicata ai rifiuti.

L’indice è puntato contro il presidente dell’assise Carmelo Augello, reo – secondo i contestatori – di “non mantenere affatto un ruolo di garanzia ma di essere schiavo del sindaco Grando.

Da due anni è evidente questa incapacità di gestione dell’aula. Basti pensare che nel consiglio precedente, sulle due ore di discussione, al primo cittadino ha concesso ben 36’ di intervento. Dopo il nostro intervento, Grando si è detto contento della gestione dell’aula. Chissà perché.

Non si applica correttamente il regolamento né si mantengono gli impegni presi

Ciliegina sulla torta, amarissima per i ladispolani, aumenterà la tassa sui rifiuti” la chiosa finale dei consiglieri in protesta.