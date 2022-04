Caos a Ladispoli: l'eliambulanza atterra a via Milano - Terzo Binario News

Ladispoli ha iniziato la giornata nel trambusto: infatti un’eliambulanza è atterrata direttamente in via Milano per soccorrere un ferito.

L’arrivo degli elicotteri https://fb.watch/cwPUVQ9Wz8/

AGGIORNAMENTO: i feriti sono i tre componenti di una famiglia. Una 17enne è stata trasportata al vicino Bambin Gesù di Palidoro, la donna è andata al San Camillo con la prima eliambulanza e il secondo elicottero con l’uomo è diretto al policlinico Gemelli.

AGGIONRAMENTO: Secondo quanto riferito dai pompieri, probabile l’accoltellamento. Sul posto erano presenti due pattuglie di Carabinieri, da Civitavecchia e Ladispoli e tre ambulanze più l’elisoccorso. gli uomini della 26A hanno dato attivo supporto al personale sanitario, vista la situazione.

La famiglia si trovava in un piccolo bagno, dove si suppone si sia consumato l’accoltellamento. I Vigili hanno aiutato a trasportare i feriti nelle ambulanze, che versavano in condizioni gravissime. Sul posto i Carabinieri stanno ultimando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica degli eventi.

Dalle prime informazioni, sembra si tratto di un episodio di aggressione: a causare le lezioni delle armi da taglio.

Dove ci sono i feriti si sono portati i Carabinieri e l’ambulanza della Heart Life.

Ora si è in attesa dell’arrivo del secondo elicottero.