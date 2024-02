Cantieri ancora aperti a Fiumicino, nuovo look per via Monti dell'Ara • Terzo Binario News

Lavori di Ripristino del Manto Stradale in Via Monti dell’Ara.

L’Assessorato ai Lavori Pubblici comunica che sono attualmente in corso le operazioni di ripristino del manto stradale programmate in Via Monti dell’Ara, a seguito dei lavori condotti da Acea.

“Si prevedono a breve altri interventi di ripristino del manto stradale in diverse zone del territorio comunale, costantemente monitorate sul posto dai nostri tecnici – ha sottolineato l’Assessore ai lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Questi lavori sono parte di un programma più ampio di manutenzione delle infrastrutture stradali, volto a migliorare la qualità della viabilità urbana.” ha concluso l’Assessore.