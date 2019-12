Canti natalizi rumeni nelle scuole di Ladispoli e Civitavecchia - Terzo Binario News

I canti natalizi romeni “Colinde” hanno risuonato nelle scuole d’Italia, Romania e Spagna grazie al Progetto internazionale “Colindǎm colind de dor … Villancicos navideños… Cantiamo il Natale…” una attività internazionale dedicata alle tradizioni romene in occasione delle Feste Natalizie, svolta in modalità online e offline, in collaborazione con scuole d’Italia, Spagna, Romania.

Con il patrocinio dell’Istituto di Lingua Romena di Bucarest, Ambasciata di Romania in Italia e le Scuole Colegio Timón di Madrid, il Colegiul Naţional “Doamna Stanca” e il Colegiul Naţional “Radu Negru” di Fǎgǎraş, gli Istituti Comprensivi “Corrado Melone” e “Ladispoli 1” di Ladispoli; “Civitavecchia 2” di Civitavecchia, “Ellera” e “Carmine” di Viterbo, “Montecchio” di Orvieto, “Piazza Marconi” di Vetralla, “ Pio Fedi” di Viterbo, “Paolo Borsellino” di Monte Compatri, “Zona Leda” di Aprilia, “Antonio Gramsci” di Roma, “Roccalumera” di Messina, “Rita Levi-Montalcini” di Zagarolo, “Madre Teresa di Calcutta” di Tivoli, “Loredana Campanari” di Monterotondo, “Olga Rovere” di Rignano Flaminio e “Şcoala Gimnazială” di Bucureşti hanno realizzato con successo il progetto “Cantiamo il Natale … Colindǎm colind de dor … Villancicos navideños…”, ideato dalla professoressa Angela Nicoara e che ha coinvolto 20 scuole d’Europa.

Gli allievi, vestiti in costumi popolari romeni, hanno trasformato le loro ore di corso e le loro aule in vere feste e spettacoli. Coordinati dalle docenti Adriana Nastasa, Carmen Bălan, Claudia Rojog, Elena Vlasceanu, Liana Vasile, Manuela Ghiurca, Mihaela Bogdan, Mioara Plumb, Mirela Sîrbu, Valentina Popa, Mariana Şandru, Angela Nicoară, per la prima volta, gli allievi che studiano la lingua e la cultura romena, hanno inviato reciprocamente i messaggi tramite un progetto internazionale intitolato suggestivamente “Colindam colind de dor – Cantiamo il Natale”. Le canzoni natalizie si sono sentite in lungo e in largo per l’Europa, da Roma, Ladispoli, e Civitavecchia a Fagaras, da Viterbo e Aprilia in Sicilia e a Madrid, da Vetralla a Bucarest.

Il progetto è stato realizzato sulla base dei partenariati tra diverse scuole e grazie al desiderio delle docenti di promuovere le tradizioni romene di Natale. Le attività si sono svolte in modalità online e offline, in collaborazione diretta tra le scuole. Il programma ha incluso diversi concerti di “colinde”, laboratori con gli allievi, i loro genitori e i docenti, messaggi video inviati durante le recite e mostre dei lavori col tema Craciunul – La Nascità di Gesù.

Da una parte gli allievi romeni insieme ai loro compagni hanno cantato i versi:

“Steaua sus rǎsare

Ca o tainǎ mare,

Steaua strǎluceşte

Şi lumii vesteşte

Cǎ astǎzi Curata

Preanevinovata,

Fecioara Maria

Naşte pe Mesia

Ȋn ţara vestitǎ

Bethleem numitǎ”

La cui traduzione è

“Lassù la Stella sorge/ Come un grande mistero,/La stella brilla/E alla gente annuncia:/Oggi dalla Vergine Immacolata, /La Vergine Maria/ Nasce per noi il Messia, /Nella città di nome Bethleemme!”

E poi da un’altra parte hanno risposto con un’altra canzone a cui versi svelano l’evento di Natale:

“Astăzi S-a nǎscut Cristos,

Mesia, chip luminos

Lǎudaţi şi cântaţi

şi vǎ bucuraţi!

Mititel şi înfǎşeţel

În scutec de bumbǎcel

Lǎudaţi şi cântaţi

şi vǎ bucuraţi!

Vântul bate, nu-L rǎzbate

Neaua ninge, nu-L atinge

Lǎudaţi şi cântaţi

şi vǎ bucuraţi!

Şi de-acum pâna-n vecie

Mila Domnului sǎ fie!

Lǎudaţi şi cântaţi

şi vǎ bucuraţi!”

cioè:

“Oggi Cristo è nato, /Messia, viso illuminato /Lodate e cantate /e vi rallegrate!

Piccolino e fasciato /Nel panno di cotone caldo/Lodate e cantate /e vi rallegrate!

Soffia il vento, non lo batte /Nevica ma non lo attinge /Lodate e cantate e vi rallegrate!

Da oggi per sempre sia /La Misericordia del Signore /Lodate e cantate e vi rallegrate!”

I giovani cantori e le pastorelle, come la tradizione vuole, sono stati ricompensati con dolcetti, ciambelle, noci, mele, arance.

A fine manifestazione è arrivato anche Babbo Natale che ha portato bellissimi regali ad ogni bambino e così anche quest’anno la tradizione è stata rispettata e la Nascita di Gesù ha occupato il posto centrale di tutte le manifestazioni.

“È un’attività molto bella e abbiamo partecipato con gioia. È proprio impressionante ascoltare i compagni di altre scuole, di altri paesi cantando in romeno. È uno scambio di esperienza per noi. Ci sono piaciuti i costumi tradizionali che in molti indossavano e il modo in cui sono svolte le recite. Abbiamo seguito con interesse i video ricevuti da altre scuole. Auguriamo, ancora una volta, a tutti, Felice Natale! – Craciun fericit!”, hanno dichiarato gli allievi di Ladispoli.

Activitate internaţionalǎ dedicatǎ tradiţiilor româneşti cu ocazia Sǎrbǎtorilor de iarnǎ, desfǎşuratǎ în modalitate online şi offline, în colaborare directǎ între şcoli din Italia, Spania, România

Talleres interculturales interactivos para dar a conocer las tradiciones navideñas rumanas entre diferentes colegios de Italia, España y Rumanía

Cu patronajul acordat de ILR din bucuresti, Ambasada Romaniei in Italia, Istituti Comprensivi “Corrado Melone”,” Ladispoli 1”, “Civitavecchia 2” din Italia si Colegiile “Radu Negru”, “Doamna Stanca” din Fagaras si “Timon” din Madrid, s-a desfasurat cu succes proiectul: “Cantiamo il Natale … Colindǎm colind de dor … Villancicos navideños… “ ideat de professoressa Angela Nicoara si care a atras elevii din 20 de şcoli din Europa.

Multi s-au îmbrăcat in costumul tradiţional românesc şi au transformat ora de limbă cultură şi civilizaţie românească într-o sărbătoare. Sala de curs a fost o reală scenă unde, în faţa dascălilor şi a părinţilor, tradiţiile româneşti de Crăciun au încântat audienţa. Colindele s-au auzit de-a lungul şi de-a latul Europei, de la Roma, Ladispoli si Civitavecchia la Fagaras, de la Viterbo si Aprilia in Sicilia si in Madrid, din Vetralla in Bucuresti. Este prima dată când elevii care învaţă limba română în şcolile din Spania şi din Italia alături de colegii lor din ţară s-au colindat reciproc în cadrul unui proiect internaţional intitulat sugestiv ,,Colindǎm colind de dor … Villancicos navideños… Cantiamo il Natale…”

Proiectul a fost conceput în baza unor parteneriate realizate între mai multe şcoli din Italia, Spania şi România ca o activitate internaţionalǎ dedicatǎ tradiţiilor româneşti cu ocazia Sǎrbǎtorilor de iarnǎ, desfǎşuratǎ în modalitate online şi offline, în colaborare directǎ între şcoli. Programul a cuprins: colinde de Crǎciun, urǎri de Anul Nou, ateliere cu elevii şi pǎrinţii lor, târg de Crăciun, teatru, mesaje video între elevi, pǎrinti şi cadrele didactice din şcolile partenere. Nu a fost elev care sa nu colinde “Steaua sus rasare” si “Astazi s-a nascut Hristos”. Dascălii au fost deschişi la acest proiect şi au colaborat cu entuziasm la promovarea activităţilor propuse.

“Este o activitate foarte frumoasă la care am participat cu drag. Este impresionant să-ţi asculţi colegii din alte şcoli şi din alte ţări colindând în limba română. Este un schimb de experienţă pentru noi. Ne-au plăcut costumele populare şi modul în care au prezentat serbarea. Am urărit cu interes filmuleţele prezentate de colegii noştri din şcolile din România, Spania şi Italia. Vrem să dorim, inca a data, tuturor, Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!” au mai spus elevii din Ladispoli.

Angela NICOARA